ООН: Мир не может позволить себе конфликт между Индией и Пакистаном
Антониу Гутерриш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Индию и Пакистан к сдержанности на фоне обострения конфликта двух ядерных держав. Заявление главы организации привёл официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
«Он [Гутерриш] призывает обе страны к максимальной военной сдержанности. Мир не может позволить себе военную конфронтацию между Индией и Пакистаном», — говорится в заявлении.
Напомним, что 6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» и нанесла серию ударов по объектам на территории Пакистана. Исламабад заявил о жертвах среди гражданских и незамедлительно ответил контрударами.