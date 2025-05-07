ООН: Мир не может позволить себе конфликт между Индией и Пакистаном

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Индию и Пакистан к сдержанности на фоне обострения конфликта двух ядерных держав. Заявление главы организации привёл официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Он [Гутерриш] призывает обе страны к максимальной военной сдержанности. Мир не может позволить себе военную конфронтацию между Индией и Пакистаном», — говорится в заявлении.