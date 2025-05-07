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6 мая, 23:20

ООН: Мир не может позволить себе конфликт между Индией и Пакистаном

Антониу Гутерриш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Антониу Гутерриш. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Индию и Пакистан к сдержанности на фоне обострения конфликта двух ядерных держав. Заявление главы организации привёл официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Он [Гутерриш] призывает обе страны к максимальной военной сдержанности. Мир не может позволить себе военную конфронтацию между Индией и Пакистаном», — говорится в заявлении.

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Напомним, что 6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» и нанесла серию ударов по объектам на территории Пакистана. Исламабад заявил о жертвах среди гражданских и незамедлительно ответил контрударами.

Артём Гапоненко
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