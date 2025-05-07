«Кульминация конфликта ядерных держав»: Политолог раскрыл, в чём уникальность ракетной перестрелки Индии и Пакистана

Индийская операция «Синдур» стала своеобразной кульминацией конфликта между Нью-Дели и Исламабадом, который достиг пика эскалации после недавнего теракта в Джамму и Кашмире. Это противостояние носит не только территориальный, но и символический характер, так как в спорном регионе сталкиваются исторические претензии, национальные идентичности и конкурирующие модели безопасности. Об этом Life.ru заявил председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов.

Операция «Синдур», начатая Индией 6 мая 2025 года, представляет собой кульминацию нарастающего конфликта между двумя ядерными державами — Индией и Пакистаном. Удары, нанесённые Индией по объектам в Котли, Бахвалпуре и Музаффарабаде, стали формой демонстрации военной инициативы и политического давления, особенно в условиях, когда дипломатические каналы фактически заморожены. Энес Караханов Председатель Международного Центра Противодействия Преступности и Терроризму, политолог-международник

Караханов подчеркнул, что новизна текущего кризиса состоит в стремительном переходе от локального инцидента к ограниченной военной операции, проводимой без согласования с международными организациями. Индия де-факто взяла на себя роль арбитра и исполнителя, самостоятельно определяя, какие цели следует уничтожать и в каком порядке.

«Это предполагает стратегическое смещение акцента с обороны на проактивную позицию — не ждать следующего удара, а стремиться его предотвратить», — заявил политолог.

Исламабад, в свою очередь, позиционирует себя как «жертву провокации» и интерпретирует происходящее как одностороннюю агрессию. Караханов отмечает, что напряжённость усугубляется отсутствием независимого арбитража и размытыми каналами коммуникации. Стороны только лишь оперируют взаимными обвинениями, опираясь исключительно на внутренние источники и исключая возможность объективной проверки информации.

«Военные действия, сопровождающиеся массовыми перемещениями населения в приграничных районах, ставят под сомнение прежнюю логику сдерживания, основанную на ядерном факторе. Каждая сторона, публично избегая прямого признания своих долгосрочных целей, фактически действует в рамках стратегии принуждения, балансируя между демонстрацией силы и опасением её полного применения. Именно это напряжённое равновесие создаёт ситуацию, в которой любое тактическое решение — будь то уничтожение лагеря, воздушный бой или задержание военнослужащего — может привести к системному срыву», — предупредил Караханов.