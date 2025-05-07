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6 мая, 23:04

«Кульминация конфликта ядерных держав»: Политолог раскрыл, в чём уникальность ракетной перестрелки Индии и Пакистана

Политолог Караханов: Операция «Синдур» — кульминация конфликта Индии и Пакистана

Флаги Индии и Пакистана. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavlo Lys —

Флаги Индии и Пакистана. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavlo Lys —

Индийская операция «Синдур» стала своеобразной кульминацией конфликта между Нью-Дели и Исламабадом, который достиг пика эскалации после недавнего теракта в Джамму и Кашмире. Это противостояние носит не только территориальный, но и символический характер, так как в спорном регионе сталкиваются исторические претензии, национальные идентичности и конкурирующие модели безопасности. Об этом Life.ru заявил председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов.

Операция «Синдур», начатая Индией 6 мая 2025 года, представляет собой кульминацию нарастающего конфликта между двумя ядерными державами — Индией и Пакистаном. Удары, нанесённые Индией по объектам в Котли, Бахвалпуре и Музаффарабаде, стали формой демонстрации военной инициативы и политического давления, особенно в условиях, когда дипломатические каналы фактически заморожены.

Энес Караханов

Председатель Международного Центра Противодействия Преступности и Терроризму, политолог-международник

Операция «Синдур», начатая Индией 6 мая 2025 года, представляет собой кульминацию нарастающего конфликта между двумя ядерными державами — Индией и Пакистаном. Удары, нанесённые Индией по объектам в Котли, Бахвалпуре и Музаффарабаде, стали формой демонстрации военной инициативы и политического давления, особенно в условиях, когда дипломатические каналы фактически заморожены.
Операция «Синдур», начатая Индией 6 мая 2025 года, представляет собой кульминацию нарастающего конфликта между двумя ядерными державами — Индией и Пакистаном. Удары, нанесённые Индией по объектам в Котли, Бахвалпуре и Музаффарабаде, стали формой демонстрации военной инициативы и политического давления, особенно в условиях, когда дипломатические каналы фактически заморожены.

Караханов подчеркнул, что новизна текущего кризиса состоит в стремительном переходе от локального инцидента к ограниченной военной операции, проводимой без согласования с международными организациями. Индия де-факто взяла на себя роль арбитра и исполнителя, самостоятельно определяя, какие цели следует уничтожать и в каком порядке.

«Это предполагает стратегическое смещение акцента с обороны на проактивную позицию — не ждать следующего удара, а стремиться его предотвратить», — заявил политолог.

Исламабад, в свою очередь, позиционирует себя как «жертву провокации» и интерпретирует происходящее как одностороннюю агрессию. Караханов отмечает, что напряжённость усугубляется отсутствием независимого арбитража и размытыми каналами коммуникации. Стороны только лишь оперируют взаимными обвинениями, опираясь исключительно на внутренние источники и исключая возможность объективной проверки информации.

«Военные действия, сопровождающиеся массовыми перемещениями населения в приграничных районах, ставят под сомнение прежнюю логику сдерживания, основанную на ядерном факторе. Каждая сторона, публично избегая прямого признания своих долгосрочных целей, фактически действует в рамках стратегии принуждения, балансируя между демонстрацией силы и опасением её полного применения. Именно это напряжённое равновесие создаёт ситуацию, в которой любое тактическое решение — будь то уничтожение лагеря, воздушный бой или задержание военнослужащего — может привести к системному срыву», — предупредил Караханов.

По мнению политолога, роль же международных организаций сводится к «ритуальным призывам к сдержанности», которые не подкреплены ни мониторингом, ни посредничеством. Это создаёт впечатление, что Кашмир вновь становится зоной, где право не функционирует как инструмент предотвращения конфликта, подытожил собеседник Life.ru.

Пакистан нанёс ответные удары по Индии
Пакистан нанёс ответные удары по Индии

Напомним, 6 мая Вооружённые силы Индии начали операцию «Синдур» в Пакистане. Военные нанесли удары по девяти целям на территории соседнего государства. В результате минимум два человека погибли и 12 получили ранения. В Исламабаде атаку назвали «позорной и трусливой». Пакистан уже нанёс ответные удары.

Ольга Годуненко
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