Жёсткое торможение и запах гари: 50-летний самолёт слетел с ВПП под Иркутском

По данным телеграм-канала, у Ан-24 авиакомпании «Ангара», на борту которого находились 46 пассажиров, сломалась передняя стойка шасси. Самолёт выполнял рейс по маршруту Иркутск — Киренск. Согласно, предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Сейчас на месте работают экстренные службы. Известно, что воздушное было выпущено в июле 1973 года, сейчас ему 51 год. Ранее самолёт принадлежал «ИжАвиа», «Сириус Аэро» и другим авиакомпаниям.