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26 мая, 07:49

Жёсткое торможение и запах гари: 50-летний самолёт слетел с ВПП под Иркутском

SHOT: В Иркутской области самолёт Ан-24 выкатился за пределы ВПП

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

В Иркутской области самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, у Ан-24 авиакомпании «Ангара», на борту которого находились 46 пассажиров, сломалась передняя стойка шасси. Самолёт выполнял рейс по маршруту Иркутск — Киренск. Согласно, предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Сейчас на месте работают экстренные службы. Известно, что воздушное было выпущено в июле 1973 года, сейчас ему 51 год. Ранее самолёт принадлежал «ИжАвиа», «Сириус Аэро» и другим авиакомпаниям.

Самолёт выкатился за пределы ВПП в Иркутской области. Фото © SHOT

Самолёт выкатился за пределы ВПП в Иркутской области. Фото © SHOT

Пассажиры рассказали, что сразу после инцидента в салоне началось задымление. По их словам, после приземления произошло жёсткое торможение и стал чувствоваться запах гари от тормозных колодок. Через несколько секунд самолёт выкатился за пределы ВПП.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту происшествия.

Самолёт выкатился за пределы ВПП в Иркутской области. Фото © SHOT

Самолёт выкатился за пределы ВПП в Иркутской области. Фото © SHOT

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Никита Никонов
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