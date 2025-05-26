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Регион
26 мая, 11:14

Турецкая авиакомпания назвала причину отмены рейсов в Москву

АТОР: Turkish Airlines отменила рейсы в Москву из-за ночных ограничений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thanakorn.P

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thanakorn.P

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что Turkish Airlines отменила рейсы в Москву из-за ночных ограничений. Изменения затронули аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский.

«В аэропортах центральной России в ночь на 26 мая снова вводились ограничения на прилет и вылет самолётов. Это повлекло изменения в расписании Домодедово, Внуково и Жуковского. До 60% рейсов прилетают не по графику или отменены. В том числе пострадала регулярность вылетов Turkish Airlines», — сказано в сообщении.

В аэропорту Санкт-Петербурга пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов до Москвы, но сбои оказались менее значительными, чем перед майскими праздниками. В АТОР подчеркнули, что коллапса в московском авиаузле удалось избежать. Туристам рекомендовано следить за обновлениями.

Ограничения на полёты снова введены в двух московских аэропортах
Ограничения на полёты снова введены в двух московских аэропортах

Ранее Life.ru писал, что Turkish Airlines отменила все рейсы с курортов Турции в Россию. При этом пассажиры узнали об отмене уже в аэропорту. В Даламане около 200 человек с раннего утра ждали вылета, не имея никакой информации. Туристам удалось вернуться на родину только спустя несколько дней.

Оксана Попова
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