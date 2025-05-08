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8 мая, 09:12
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Turkish Airlines отменила все запланированные на сегодня рейсы в РФ с турецких курортов

TourDom: Turkish Airlines отменила все рейсы в РФ из Антальи, Даламана и Бодрума

Самолёт турецкой авиакомпании. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EvrenKalinbacak

Самолёт турецкой авиакомпании. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EvrenKalinbacak

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила все запланированные на сегодня, 8 мая, рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга на популярные турецкие курорты: Анталью, Даламан и Бодрум. В аэропортах Внуково и Пулково остались только четыре рейса в Стамбул, сообщает TourDom.ru.

По словам турагента Марии Шекер, пассажиры рейса Анталья-Санкт-Петербург узнали об отмене уже в аэропорту. В Даламане ситуация ещё хуже: московские туристы с раннего утра ждут вылета, не имея никакой информации. Около 200 человек вынуждены обращаться к туроператорам, в то время как авиакомпания просто констатирует отсутствие рейса в расписании.

Представитель Anex, чьи туристы находятся на рейсе из Даламана, сообщил, что Turkish Airlines ожидает разрешения на вылет. В случае отказа туристам будет предоставлено размещение.

Life.ru публикует памятку для пассажиров на случай отмены или задержки рейса
Life.ru публикует памятку для пассажиров на случай отмены или задержки рейса

Ранее Life.ru сообщал, что около 200 российских туристов оказались в ловушке в турецком аэропорту Даламана. Их рейс отменён, и никакой информации о его переносе пока нет. Ситуация усугубляется тем, что людям не предоставляют даже элементарные вещи, такие как вода и еда.

Алиса Хуссаин
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