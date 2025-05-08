Turkish Airlines отменила все запланированные на сегодня рейсы в РФ с турецких курортов

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила все запланированные на сегодня, 8 мая, рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга на популярные турецкие курорты: Анталью, Даламан и Бодрум. В аэропортах Внуково и Пулково остались только четыре рейса в Стамбул, сообщает TourDom.ru.

По словам турагента Марии Шекер, пассажиры рейса Анталья-Санкт-Петербург узнали об отмене уже в аэропорту. В Даламане ситуация ещё хуже: московские туристы с раннего утра ждут вылета, не имея никакой информации. Около 200 человек вынуждены обращаться к туроператорам, в то время как авиакомпания просто констатирует отсутствие рейса в расписании.

Представитель Anex, чьи туристы находятся на рейсе из Даламана, сообщил, что Turkish Airlines ожидает разрешения на вылет. В случае отказа туристам будет предоставлено размещение.