Turkish Airlines отменила все запланированные на сегодня рейсы в РФ с турецких курортов
TourDom: Turkish Airlines отменила все рейсы в РФ из Антальи, Даламана и Бодрума
Самолёт турецкой авиакомпании. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EvrenKalinbacak
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила все запланированные на сегодня, 8 мая, рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга на популярные турецкие курорты: Анталью, Даламан и Бодрум. В аэропортах Внуково и Пулково остались только четыре рейса в Стамбул, сообщает TourDom.ru.
По словам турагента Марии Шекер, пассажиры рейса Анталья-Санкт-Петербург узнали об отмене уже в аэропорту. В Даламане ситуация ещё хуже: московские туристы с раннего утра ждут вылета, не имея никакой информации. Около 200 человек вынуждены обращаться к туроператорам, в то время как авиакомпания просто констатирует отсутствие рейса в расписании.
Представитель Anex, чьи туристы находятся на рейсе из Даламана, сообщил, что Turkish Airlines ожидает разрешения на вылет. В случае отказа туристам будет предоставлено размещение.
Ранее Life.ru сообщал, что около 200 российских туристов оказались в ловушке в турецком аэропорту Даламана. Их рейс отменён, и никакой информации о его переносе пока нет. Ситуация усугубляется тем, что людям не предоставляют даже элементарные вещи, такие как вода и еда.