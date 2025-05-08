Коллапс продолжается: Около 200 россиян застряли в аэропорту Даламана из-за отмены рейсов

Около 200 российских туристов оказались в ловушке в турецком аэропорту Даламана, сообщает SHOT. Их рейс отменён, и никакой информации о его переносе нет. Ситуация усугубляется тем, что людям не предоставляют даже элементарные вещи, такие как вода и еда.

Россиянин рассказывает об обстановке в аэропорту Даламана. Видео © SHOT

В то время как отдыхающие в Анталье наслаждаются бесплатными солнечными ваннами у бассейна, российские туристы, ожидающие вылета из Даламана, вынуждены ночевать на скамейках в аэропорту. По словам пассажиров, рейс Turkish Airlines в Москву (Внуково), запланированный на вчерашний вечер (около 22:00), был отменён.

Пассажирам объявили о переносе рейса на 8 утра. Несмотря на то, что ночью всех туристов доставили из гостиниц в аэропорт, рейс до сих пор не отображается в расписании. Авиакомпания перенаправляет вопросы к оператору ANEX Tour, но, как утверждают туристы, там пока не дают никакой конкретной информации. В отчаянии люди обращаются во все возможные инстанции.

Россияне застряли в аэропорту турецкого Даламана. Фото © SHOT

Россияне застряли в аэропорту турецкого Даламана. Фото © SHOT