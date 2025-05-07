Домодедово, Внуково и Жуковский возобновили работу, в небе — очередь из рейсов

Московские аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский возобновляют приём и выпуск самолётов в связи с открытием воздушного пространства. Ограничения пока сохраняются в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в Росавиации.

«В связи с открытием воздушного пространства вокруг Домодедово, Внуково и Жуковского эти аэропорты начинают приём и выпуск самолётов», — подчеркнули в федеральном агентстве.

После возобновления работы аэропортов в воздушном пространстве Москвы и Подмосковья образовалась очередь из более чем 22 самолётов, сообщает SHOT.