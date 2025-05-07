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7 мая, 20:06

Домодедово, Внуково и Жуковский возобновили работу, в небе — очередь из рейсов

Часть московских аэропортов возобновила работу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Часть московских аэропортов возобновила работу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Московские аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский возобновляют приём и выпуск самолётов в связи с открытием воздушного пространства. Ограничения пока сохраняются в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в Росавиации.

«В связи с открытием воздушного пространства вокруг Домодедово, Внуково и Жуковского эти аэропорты начинают приём и выпуск самолётов», — подчеркнули в федеральном агентстве.

После возобновления работы аэропортов в воздушном пространстве Москвы и Подмосковья образовалась очередь из более чем 22 самолётов, сообщает SHOT.

Лёжа в клумбах и на ледяном полу: Life.ru показывает обстановку в московских аэропортах
Лёжа в клумбах и на ледяном полу: Life.ru показывает обстановку в московских аэропортах

Напомним, серия атак украинских БПЛА вызвала масштабные сбои в работе ведущих аэропортов России. В Домодедово были задержаны десятки рейсов, во Внуково пассажиры ожидали вылета до 12 часов. Схожая ситуация сложилась и в аэропортах других крупных городов.

Антон Голыбин
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