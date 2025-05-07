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7 мая, 12:24

Лёжа в клумбах и на ледяном полу: Life.ru показывает обстановку в московских аэропортах

Пассажиры столичных аэропортов ложатся спать на полу, ожидая вылета рейса

Обстановка в аэропортах Москвы и области остаётся напряжённой: люди продолжают ждать вылета рейсов, многие из них ложатся спать от бессилия прямо на клумбах в воздушной гавани.

Обстановка в московском аэропорту Домодедово. Видео © Telegram / SHOT

На появившихся в нашем распоряжении кадрах видно, что в воздушных гаванях наблюдается непростая обстановка. Так, в Домодедово уставшие пассажиры легли спать на холодном кафеле, скинув вещи в кучу. В Шереметьево в данный момент наблюдается огромная пробка у стойки регистрации.

Обстановка в московском аэропорту Внуково. Видео © Telegram / SHOT

Обстановка в аэропорту Шереметьево. Видео © Telegram / SHOT

Нервы сдают у всех: Появилось видео обстановки в Пулково после введённых ограничений
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Многие российские аэропорты сегодня столкнулись с ограничениями, закрываясь и на вылет, и на прилёт из-за угрозы атаки дронов. Путешественники застряли в залах ожидания и салонах самолётов не на один час. Что делать, если ваш рейс отложили или отменили — читайте на Life.ru.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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