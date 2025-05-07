Лёжа в клумбах и на ледяном полу: Life.ru показывает обстановку в московских аэропортах
Пассажиры столичных аэропортов ложатся спать на полу, ожидая вылета рейса
Обстановка в аэропортах Москвы и области остаётся напряжённой: люди продолжают ждать вылета рейсов, многие из них ложатся спать от бессилия прямо на клумбах в воздушной гавани.
Обстановка в московском аэропорту Домодедово. Видео © Telegram / SHOT
На появившихся в нашем распоряжении кадрах видно, что в воздушных гаванях наблюдается непростая обстановка. Так, в Домодедово уставшие пассажиры легли спать на холодном кафеле, скинув вещи в кучу. В Шереметьево в данный момент наблюдается огромная пробка у стойки регистрации.
Обстановка в московском аэропорту Внуково. Видео © Telegram / SHOT
Обстановка в аэропорту Шереметьево. Видео © Telegram / SHOT
Многие российские аэропорты сегодня столкнулись с ограничениями, закрываясь и на вылет, и на прилёт из-за угрозы атаки дронов. Путешественники застряли в залах ожидания и салонах самолётов не на один час. Что делать, если ваш рейс отложили или отменили — читайте на Life.ru.
Telegram / SHOT