Нервы сдают у всех: Появилось видео обстановки в Пулково после введённых ограничений
«Mash на Мойке»: Пассажиры в Пулково ложатся на пол, ожидая свой рейс
Обложка © Шедеврум / Life.ru
В петербургском аэропорту Пулково продолжаются столпотворения из-за перенесённых рейсов. Уставшие люди ложатся прямиком на пол вместе с чемоданами, надеясь, всё же улететь в ближайшее время. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
Обстановка в Пулково. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»
«Мужчины сдаются и ложатся на пол, девушки забиваются в угол, кто-то плачет. <...> Никто и никуда не летит!», — говорит на фоне автор видеоролика.
Сегодня ранее сообщалось о ряде ограничений в некоторых аэропортах России в связи с угрозой атаки БПЛА. Многие из них уже возвращаются к работе. В частности, в аэропорту Пулково также застрял певец Николай Басков, который не может вылететь в Москву уже более шести часов.