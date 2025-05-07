Нервы сдают у всех: Появилось видео обстановки в Пулково после введённых ограничений

В петербургском аэропорту Пулково продолжаются столпотворения из-за перенесённых рейсов. Уставшие люди ложатся прямиком на пол вместе с чемоданами, надеясь, всё же улететь в ближайшее время. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Обстановка в Пулково. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»

«Мужчины сдаются и ложатся на пол, девушки забиваются в угол, кто-то плачет. <...> Никто и никуда не летит!», — говорит на фоне автор видеоролика.