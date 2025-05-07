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Регион
7 мая, 08:06

«Никто никуда не летит»: Басков уже шесть часов сидит в самолёте и не может попасть в Москву

Николай Басков пожаловался, что застрял на шесть часов в самолёте в Пулково

Певец Николай Басков, возвращаясь из Иркутска, оказался в транспортной ловушке: самолёт перенаправили в Санкт-Петербург, где он застрял на аэродроме. Народный артист России рассказал, что он уже шесть часов сидит в самолёте в Пулково.

Николай Басков застрял в Пулково. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nikolaibaskov

«Нас пока не выпускают, потому что огромная очередь. Разгружают самолёты. В общем, никто никуда не летит, никто никуда не вылетает», — рассказал певец в соцсетях.

Пулково принял 74 самолёта из-за ограничений, введённых в ряде регионов
Пулково принял 74 самолёта из-за ограничений, введённых в ряде регионов

Сегодня ранее сообщалось о ряде ограничений в некоторых аэропортах России в связи с угрозой атаки БПЛА. Многие из них возвращаются к работе.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nikolaibaskov

Оксана Попова
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