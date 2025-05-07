«Никто никуда не летит»: Басков уже шесть часов сидит в самолёте и не может попасть в Москву
Николай Басков пожаловался, что застрял на шесть часов в самолёте в Пулково
Певец Николай Басков, возвращаясь из Иркутска, оказался в транспортной ловушке: самолёт перенаправили в Санкт-Петербург, где он застрял на аэродроме. Народный артист России рассказал, что он уже шесть часов сидит в самолёте в Пулково.
Николай Басков застрял в Пулково. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nikolaibaskov
«Нас пока не выпускают, потому что огромная очередь. Разгружают самолёты. В общем, никто никуда не летит, никто никуда не вылетает», — рассказал певец в соцсетях.
Сегодня ранее сообщалось о ряде ограничений в некоторых аэропортах России в связи с угрозой атаки БПЛА. Многие из них возвращаются к работе.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nikolaibaskov