Пулково принял 74 самолёта из-за ограничений, введённых в ряде регионов

6 и 7 мая в петербургском аэропорту Пулково приняли в качестве запасного аэродрома 74 самолёта, об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

«Транспортная прокуратура организовала мобильную приёмную в аэропорту Пулково. 6 и 7 мая 2025 года на запасную стоянку аэропорта Пулково направлены 74 самолёта», — говорится в сообщении.

Работники транспортной прокуратуры оперативно развернули в аэропорту мобильный пункт приёма граждан для оказания помощи пассажирам задержанных рейсов и контроля за соблюдением их прав.

6 мая действовали ограничения на выполнение рейсов в ряде аэропортов, включая московские, а также аэропорты Калуги, Волгограда, Самары, Тамбова, Иваново, Нижнего Новгорода, Сочи, Ярославля, Саратова, Казани и Нижнекамска. 7 мая, временные ограничения вновь коснулись аэропортов Казани, Нижнекамска и Кирова.