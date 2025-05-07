В пермском аэропорту отменили десять рейсов в Москву и Сочи

В пермском аэропорту Большое Савино произошли изменения в расписании: с онлайн-табло исчезли четыре рейса в Москву и обратно, а также по одному рейсу в Сочи и из Сочи.

Вылеты в столицу, запланированные на 23:20 6 мая (перенесён на 7:55), 6:10, 7:05 (перенесён на 8:05) и 13:30, были отменены. Рейс в Сочи, намеченный на 5:50, также не состоялся. Прилёты из Москвы, ожидаемые в 22:55 (перенесён на 07:15), 3:45 (перенесён на 3:40), 8:31 и 12:40, не состоялись. Рейс из Сочи, который должен был приземлиться в 4:20 (перенесён на 10:05), также был исключён из расписания.