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Регион
7 мая, 06:19

Аэропорты Кирова и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют рейсы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

С утра 7 мая временные ограничения на приём и выпуск рейсов введены в двух российских аэропортах. Об этом сообщили в Росавиации.

В Нижнекамске (аэропорт Бегишево, UWKE) меры действуют с 08:00 мск, а в Кирове (аэропорт Победилово, USKK) — с 08:30 мск. Оба воздушных узла временно приостановили отправку и приём самолётов.

План «Ковёр» введён в аэропорту Казани
План «Ковёр» введён в аэропорту Казани

Ранее план «Ковёр» также был объявлен в некоторых аэропортах Москвы на фоне серии атак украинских БПЛА. Спустя несколько часов ограничения сняли.

Оксана Попова
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