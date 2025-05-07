Аэропорты Кирова и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют рейсы

С утра 7 мая временные ограничения на приём и выпуск рейсов введены в двух российских аэропортах. Об этом сообщили в Росавиации.

В Нижнекамске (аэропорт Бегишево, UWKE) меры действуют с 08:00 мск, а в Кирове (аэропорт Победилово, USKK) — с 08:30 мск. Оба воздушных узла временно приостановили отправку и приём самолётов.