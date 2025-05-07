Аэропорты Кирова и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют рейсы
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С утра 7 мая временные ограничения на приём и выпуск рейсов введены в двух российских аэропортах. Об этом сообщили в Росавиации.
В Нижнекамске (аэропорт Бегишево, UWKE) меры действуют с 08:00 мск, а в Кирове (аэропорт Победилово, USKK) — с 08:30 мск. Оба воздушных узла временно приостановили отправку и приём самолётов.
Ранее план «Ковёр» также был объявлен в некоторых аэропортах Москвы на фоне серии атак украинских БПЛА. Спустя несколько часов ограничения сняли.