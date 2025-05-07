Летевших из Омска в Петербург пассажиров более двух часов не выпускают из самолёта

В аэропорту Пулково возникла задержка с высадкой пассажиров рейса Омск – Санкт-Петербург. Более двух часов люди вынуждены оставаться на борту самолета, об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Очевидцы сообщают, что задержка вызвана проблемами с подачей трапа и автобусов, необходимых для доставки людей в терминал. Неприятная ситуация произошла несмотря на то, что рейс прибыл в пункт назначения вовремя.

Люди в салоне самолёта. Видео © Telegram / SHOT

Северо-Западная транспортная прокуратура поясняет, что увеличение нагрузки на аэропорт связано с тем, что за последние сутки Пулково принял 74 рейса, вынужденно сменивших аэропорт назначения.