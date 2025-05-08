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8 мая, 06:34

Более тысячи россиян застряли в Турции из-за отмены рейсов, но всё не так плохо

Около тысячи туристов из РФ застряли в Турции из-за отмены рейсов

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Около тысячи российских путешественников невольно продлили свой отдых в Турции из-за отмены рейсов. Туристов, не сумевших вернуться в Москву, разместили в роскошном пятизвёздочном отеле с включённым питанием.

Одна из путешественниц рассказала SHOT, что их рейс лоукостера Pegasus Airlines, вылетевший из Антальи во Внуково вечером, после полутора часов полёта развернулся и вернулся в турецкий аэропорт. После полуночи всех пассажиров оперативно перевезли в элитный Club Hotel Sera, где им предоставили питание, а некоторым — номера повышенной комфортности.

В этом же отеле сейчас находятся пассажиры ещё трёх рейсов, отменённых по маршруту в Россию. Сроки возвращения в Москву остаются неопределёнными.

Воздушный коллапс: Атаки БПЛА парализовали работу многих российских аэропортов
Воздушный коллапс: Атаки БПЛА парализовали работу многих российских аэропортов

Днём ранее сообщалось, что пассажиры рейса XC8322 Москва – Анталья уже больше суток находятся в ожидании вылета из Шереметьево. Причиной задержки стала массовая атака украинских БПЛА, которая затруднила работу аэропорта.

Оксана Попова
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