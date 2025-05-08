Более тысячи россиян застряли в Турции из-за отмены рейсов, но всё не так плохо

Около тысячи российских путешественников невольно продлили свой отдых в Турции из-за отмены рейсов. Туристов, не сумевших вернуться в Москву, разместили в роскошном пятизвёздочном отеле с включённым питанием.

Одна из путешественниц рассказала SHOT, что их рейс лоукостера Pegasus Airlines, вылетевший из Антальи во Внуково вечером, после полутора часов полёта развернулся и вернулся в турецкий аэропорт. После полуночи всех пассажиров оперативно перевезли в элитный Club Hotel Sera, где им предоставили питание, а некоторым — номера повышенной комфортности.

В этом же отеле сейчас находятся пассажиры ещё трёх рейсов, отменённых по маршруту в Россию. Сроки возвращения в Москву остаются неопределёнными.