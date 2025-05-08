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7 мая, 23:56

Пассажиры рейса Москва – Анталья уже сутки ожидают вылета из Шереметьево

Аэропорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joyfull

Аэропорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joyfull

Пассажиры рейса XC8322 Москва – Анталья уже больше суток находятся в ожидании вылета из Шереметьево. Причиной задержки стала массовая атака украинских БПЛА, которая затруднила работу аэропорта. Об этом сообщает SHOT.

Изначально рейс должен был вылететь ещё вчера в 04:40, но теперь на табло указано новое время — 21:30, которое, впрочем, тоже миновало. А спустя несколько часов рейс и вовсе отменили без объяснения причин, попросив пассажиров покинуть таможенную зону. Незадолго до этого в качестве компенсации людям выдали ваучеры на тысячу рублей, которые можно было потратить на еду и напитки. Также в Шереметьево остаются десятки пассажиров с других рейсов.

Ожидающие вылета пассажиры. Видео © Telegram / SHOT

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Напомним, массированные атаки БПЛА 7 мая привели к масштабным сбоям в работе ведущих аэропортов России. В Домодедово были задержаны 80 и отменены 28 рейсов, а в Шереметьево задержки коснулись 122 рейсов. Лишь поздней ночью ограничения начали отменять.

Тимур Хингеев
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