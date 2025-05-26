Ограничения на полёты снова введены в двух московских аэропортах
Росавиация: В Домодедово и Жуковском введены ограничения на полёты
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Росавиация объявила о временных ограничениях, введённых в аэропортах Домодедово и Жуковский с 12:08 мск, объяснив это необходимостью обеспечения безопасности полётов. Сообщение об этом распространила пресс-служба ведомства.
«Домодедово — принимает рейсы; Жуковский — не отправляет и не принимает рейсы», — говорится в сообщении Росавиации.
Ранее сообщалось, что в воздушных гаванях Вологды и Череповца были введены временные ограничения на приём и отправку самолётов. Такие меры в аэропортах вводятся на фоне угроз атаки украинских беспилотников. Так, только за прошедшие сутки почти 150 вражеских БПЛА было уничтожено над регионами РФ.