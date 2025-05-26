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Регион
26 мая, 05:35

Почти 150 украинских беспилотников уничтожено над регионами РФ за сутки

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В течение почти суток, с 10:00 25 мая до 08:00 26 мая по московскому времени, российские силы ПВО вели неустанную борьбу с массированной атакой, уничтожив 148 украинских беспилотников самолётного типа, нацеленных на регионы России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Всего за время налёта в период с 10:00 мск 25.05 до 8:00 мск 26.05 над российскими регионами сбито 148 украинских БпЛА самолётного типа», — рассказали в ведомстве.

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Сообщалось, что с 20:00 25 мая дежурные силы перехватили и ликвидировали 96 БПЛА. Наибольшее количество беспилотников было сбито над Брянской областью — 31, за ней следуют Белгородская (16) и Курская (11) области.

Оксана Попова
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