Почти 150 украинских беспилотников уничтожено над регионами РФ за сутки

В течение почти суток, с 10:00 25 мая до 08:00 26 мая по московскому времени, российские силы ПВО вели неустанную борьбу с массированной атакой, уничтожив 148 украинских беспилотников самолётного типа, нацеленных на регионы России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Всего за время налёта в период с 10:00 мск 25.05 до 8:00 мск 26.05 над российскими регионами сбито 148 украинских БпЛА самолётного типа», — рассказали в ведомстве.