ПВО отразила ночную атаку 96 украинских дронов

За ночь силы ПВО России сбили 96 украинских беспилотников, из которых 6 были уничтожены в Московском регионе. Об этом информировало Министерство обороны РФ.

Согласно сообщению, с 20:00 25 мая дежурные силы перехватили и ликвидировали 96 БПЛА. Наибольшее количество беспилотников было сбито над Брянской областью — 31, за ней следуют Белгородская (16) и Курская (11) области. Также были зафиксированы сбитые дроны над Тульской (9), Орловской (8), Калужской (5), Ивановской (4), Рязанской (2), Владимирской (2), Ярославской (1) и Республикой Татарстан (1).