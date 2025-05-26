ПВО отразила ночную атаку 96 украинских дронов
Минобороны: За ночь силы ПВО сбили 96 БПЛА над регионами России
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За ночь силы ПВО России сбили 96 украинских беспилотников, из которых 6 были уничтожены в Московском регионе. Об этом информировало Министерство обороны РФ.
Согласно сообщению, с 20:00 25 мая дежурные силы перехватили и ликвидировали 96 БПЛА. Наибольшее количество беспилотников было сбито над Брянской областью — 31, за ней следуют Белгородская (16) и Курская (11) области. Также были зафиксированы сбитые дроны над Тульской (9), Орловской (8), Калужской (5), Ивановской (4), Рязанской (2), Владимирской (2), Ярославской (1) и Республикой Татарстан (1).
Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю над городами Донецкой Народной Республики было перехвачено более 400 беспилотников ВСУ. Среди них были четыре ударных аппарата Raybird-3 и «Бородавочник», направленных на Зуевскую ТЭС. Электростанция является ключевым объектом энергетики, обеспечивающим электроснабжение нескольких районов ДНР.