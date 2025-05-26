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Регион
26 мая, 04:14

УФСБ: За прошедшую неделю более 400 украинских дронов были сбиты над ДНР

Обложка © Freepik / frimufilms

Обложка © Freepik / frimufilms

За прошедшую неделю над крупными городами Донецкой Народной Республики были перехвачены более 400 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в региональном УФСБ.

«За прошедшую неделю система «Купол Донбасса» зафиксировала и перехватила 413 украинских беспилотников над городами ДНР», — сообщили в ведомстве.

Среди нейтрализованных дронов — четыре ударных аппарата Raybird-3 и «Бородавочник», которые были нацелены на Зуевскую ТЭС. Эта электростанция является ключевым объектом энергетики и обеспечивает светом сразу несколько районов республики.

Собянин сообщил о перехвате двух беспилотников ВСУ на подлёте к Москве
Собянин сообщил о перехвате двух беспилотников ВСУ на подлёте к Москве

Ранее в Кинешме в Ивановской области была отражена атака дронов ВСУ. В промзоне зафиксировано падение обломков БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет.

Андрей Васильев
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