УФСБ: За прошедшую неделю более 400 украинских дронов были сбиты над ДНР
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За прошедшую неделю над крупными городами Донецкой Народной Республики были перехвачены более 400 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в региональном УФСБ.
«За прошедшую неделю система «Купол Донбасса» зафиксировала и перехватила 413 украинских беспилотников над городами ДНР», — сообщили в ведомстве.
Среди нейтрализованных дронов — четыре ударных аппарата Raybird-3 и «Бородавочник», которые были нацелены на Зуевскую ТЭС. Эта электростанция является ключевым объектом энергетики и обеспечивает светом сразу несколько районов республики.
Ранее в Кинешме в Ивановской области была отражена атака дронов ВСУ. В промзоне зафиксировано падение обломков БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет.