За прошедшую неделю над крупными городами Донецкой Народной Республики были перехвачены более 400 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в региональном УФСБ.

«За прошедшую неделю система «Купол Донбасса» зафиксировала и перехватила 413 украинских беспилотников над городами ДНР», — сообщили в ведомстве.

Среди нейтрализованных дронов — четыре ударных аппарата Raybird-3 и «Бородавочник», которые были нацелены на Зуевскую ТЭС. Эта электростанция является ключевым объектом энергетики и обеспечивает светом сразу несколько районов республики.