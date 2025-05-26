Собянин сообщил о перехвате двух беспилотников ВСУ на подлёте к Москве
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Расчёты противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ), нацеленных на столицу России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.
Ранее ВСУ предприняли попытку атаковать Татарстан. В районе города Елабуга вечером были слышны взрывы. Предположительно, работала система противовоздушной обороны.