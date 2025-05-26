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Регион
26 мая, 01:47

Собянин сообщил о перехвате двух беспилотников ВСУ на подлёте к Москве

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёты противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ), нацеленных на столицу России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

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Ранее ВСУ предприняли попытку атаковать Татарстан. В районе города Елабуга вечером были слышны взрывы. Предположительно, работала система противовоздушной обороны.

Тимур Хингеев
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