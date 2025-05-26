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Регион
25 мая, 21:56

В Тульской области слышны взрывы, местные жители жалуются на перебои электричества

SHOT: ВСУ продолжают атаковать Тульскую область, взрывы слышны в разных регионах

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают попытки атаковать Тульскую область. Об этом сообщает SHOT, уточняя, что взрывы слышны в разных районах региона.

Местные жители рассказали, что приблизительно в 00:00 в небе вновь возникли громкие звуки, при этом на окраинах Тулы было слышно более десятка взрывов. О БПЛА сообщают жители городов Алексин и Новомосковск. В ряде районов наблюдаются перебои электричества. Официальной информации пока не поступало.

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Напомним, что ранее жители Тулы и Новомосковска сообщали о звуках взрывов. Громкие звуки начали раздаваться в районе восьми часов вечера. Власти региона предупреждали о сохраняющейся угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На данный момент информации о последствиях вечерней атаки не поступало.

Алена Пенчугина
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