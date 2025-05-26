В Тульской области слышны взрывы, местные жители жалуются на перебои электричества

Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают попытки атаковать Тульскую область. Об этом сообщает SHOT , уточняя, что взрывы слышны в разных районах региона.

Местные жители рассказали, что приблизительно в 00:00 в небе вновь возникли громкие звуки, при этом на окраинах Тулы было слышно более десятка взрывов. О БПЛА сообщают жители городов Алексин и Новомосковск. В ряде районов наблюдаются перебои электричества. Официальной информации пока не поступало.