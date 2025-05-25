Украинские беспилотники атакуют Татарстан, слышны взрывы

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать территорию Республики Татарстан. Об этом сообщает SHOT.

Взрывы в небе над Елабугой. Видео © SHOT

Согласно информации телеграм-канала, в районе города Елабуга вечером были слышны взрывы. Предположительно, работала система противовоздушной обороны (ПВО).

В целях безопасности ранее был временно закрыт аэропорт в Нижнекамске . В данный момент приём и отправка рейсов приостановлены.

Обломки дрона ВСУ рухнули рядом со школой в подмосковных Бронницах

Обломки дрона ВСУ рухнули рядом со школой в подмосковных Бронницах

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о предотвращении попытки прорыва двух украинских беспилотников к столице. Расчёты ПВО успешно перехватили аппараты на подлёте к городу. На месте падения обломков оперативно работают специалисты экстренных служб.