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25 мая, 20:38

Украинские беспилотники атакуют Татарстан, слышны взрывы

SHOT: ВСУ предприняли попытку атаковать Татарстан, работает ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать территорию Республики Татарстан. Об этом сообщает SHOT.

Взрывы в небе над Елабугой. Видео © SHOT

Согласно информации телеграм-канала, в районе города Елабуга вечером были слышны взрывы. Предположительно, работала система противовоздушной обороны (ПВО).

В целях безопасности ранее был временно закрыт аэропорт в Нижнекамске. В данный момент приём и отправка рейсов приостановлены.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о предотвращении попытки прорыва двух украинских беспилотников к столице. Расчёты ПВО успешно перехватили аппараты на подлёте к городу. На месте падения обломков оперативно работают специалисты экстренных служб.

Антон Голыбин
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