Украинские беспилотники атакуют Татарстан, слышны взрывы
SHOT: ВСУ предприняли попытку атаковать Татарстан, работает ПВО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать территорию Республики Татарстан. Об этом сообщает SHOT.
Взрывы в небе над Елабугой. Видео © SHOT
Согласно информации телеграм-канала, в районе города Елабуга вечером были слышны взрывы. Предположительно, работала система противовоздушной обороны (ПВО).
В целях безопасности ранее был временно закрыт аэропорт в Нижнекамске. В данный момент приём и отправка рейсов приостановлены.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о предотвращении попытки прорыва двух украинских беспилотников к столице. Расчёты ПВО успешно перехватили аппараты на подлёте к городу. На месте падения обломков оперативно работают специалисты экстренных служб.