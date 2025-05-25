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25 мая, 19:04

Обломки дрона ВСУ рухнули рядом со школой в подмосковных Бронницах

SHOT: Обломки летевшего на Москву дрона ВСУ упали рядом со школой в Бронницах

В подмосковных Бронницах обломки украинского дрона упали рядом со школой, сообщает SHOT. Известно, что беспилотник летел в сторону Москвы.

Обломки дрона рядом со школой в Подмосковье. Фото © Telegram / SHOT

Обломки дрона рядом со школой в Подмосковье. Фото © Telegram / SHOT

На данный момент место падения фрагментов БПЛА оцеплено, там работают специалисты, которые проводят необходимые исследования и обеспечивают безопасность. К счастью, никто из людей не пострадал.

Напомним, что за семь часов российская ПВО успешно отразила полсотни вражеских БПЛА. Наибольшее количество дронов было сбито в Курской, Орловской и Тульской областях, атаки также зафиксированы в других регионах. Московским регионом удалось пресечь полёт шести аппаратов, а в Калужской области был уничтожен один БПЛА.

Собянин сообщил ещё о двух сбитых БПЛА, летевших на Москву
Собянин сообщил ещё о двух сбитых БПЛА, летевших на Москву

Обложка © Telegram/ SHOT

Полина Никифорова
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