Обломки дрона ВСУ рухнули рядом со школой в подмосковных Бронницах

В подмосковных Бронницах обломки украинского дрона упали рядом со школой, сообщает SHOT . Известно, что беспилотник летел в сторону Москвы.

На данный момент место падения фрагментов БПЛА оцеплено, там работают специалисты, которые проводят необходимые исследования и обеспечивают безопасность. К счастью, никто из людей не пострадал.

Напомним, что за семь часов российская ПВО успешно отразила полсотни вражеских БПЛА. Наибольшее количество дронов было сбито в Курской, Орловской и Тульской областях, атаки также зафиксированы в других регионах. Московским регионом удалось пресечь полёт шести аппаратов, а в Калужской области был уничтожен один БПЛА.