Собянин сообщил ещё о двух сбитых БПЛА, летевших на Москву

«ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Спустя 13 минут он доложил о ликвидации ещё одного дрона, который двигался в сторону столицы.