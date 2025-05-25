Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 17:54

Собянин сообщил ещё о двух сбитых БПЛА, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО уничтожили ещё два украинских беспилотника, направлявшихся к столице. О первом сбитом БПЛА он сообщил в своём Telegram-канале в 20:35.

«ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Спустя 13 минут он доложил о ликвидации ещё одного дрона, который двигался в сторону столицы.

Силы ПВО отражают новую атаку дронов ВСУ на Тульскую область
Силы ПВО отражают новую атаку дронов ВСУ на Тульскую область

Несколько часов назад Собянин проинформировал, что на подлёте к Москве был сбит вражеский беспилотник. Позднее он добавил, что силы ПВО перехватили и ликвидировали ещё два БПЛА. Однако на этом налёт не закончился — спустя время в Подмосковье был ликвидирован ещё один дрон ВСУ. Детали произошедшего уточняются.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar