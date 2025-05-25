Ещё два украинских дрона ликвидированы на подлёте к Москве
Собянин: Силы ПВО уничтожили ещё два беспилотника, летевших на Москву
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО ликвидировали ещё два украинских БПЛА, которые летели на Москву. Об уничтожении первой воздушной цели он сообщил в 17.10 в своём телеграм-канале.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака ещё одного вражеского беспилотника, летевшего на Москву», — сказано в сообщении мэра.
Спустя три минуты Собянин доложил о ликвидации ещё одного дрона, который двигался в сторону столицы. На месте падения обломков сейчас работают правоохранители.
Ранее сообщалось, что в ночь на 25 мая на территории Тулы была зафиксирована массовая атака беспилотников — было уничтожено 20 БПЛА. В результате инцидента, фрагменты одного из летательных аппаратов повредили жилое здание. Горожане сообщали о звуках взрывов, доносившихся из различных частей города — в городе была объявлена угроза воздушного нападения. Также отмечались нарушения в электроснабжении и нестабильная работа мобильной связи. Один из дронов попал в купол старинного храма.