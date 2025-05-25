Ещё два украинских дрона ликвидированы на подлёте к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО ликвидировали ещё два украинских БПЛА, которые летели на Москву. Об уничтожении первой воздушной цели он сообщил в 17.10 в своём телеграм-канале.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака ещё одного вражеского беспилотника, летевшего на Москву», — сказано в сообщении мэра.