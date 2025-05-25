Собор и несколько жилых домов повреждены в Тульской области после атак БПЛА

Минувшей ночью Тульская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. Подразделения ПВО в регионе обнаружили и оперативно ликвидировали 20 беспилотников самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Как рассказал глава региона в своём телеграм-канале, после атаки дронов были повреждены несколько частных домов — в них выбиты стёкла и повреждена крыша. Также повреждения были нанесены нескольким хозяйственным постройкам. Жильцов из повреждённой многоэтажки на улице Металлургов временно разместили в гостинице.

«В Епифани Кимовского района после попадания БПЛА в Никольский собор сгорел его купол», — добавил Миляев.

По словам губернатора, пожар был локализован. Но дома, расположенные близ собора, также пострадали — в них частично повреждено остекление.