Собор и несколько жилых домов повреждены в Тульской области после атак БПЛА
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Минувшей ночью Тульская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. Подразделения ПВО в регионе обнаружили и оперативно ликвидировали 20 беспилотников самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Как рассказал глава региона в своём телеграм-канале, после атаки дронов были повреждены несколько частных домов — в них выбиты стёкла и повреждена крыша. Также повреждения были нанесены нескольким хозяйственным постройкам. Жильцов из повреждённой многоэтажки на улице Металлургов временно разместили в гостинице.
«В Епифани Кимовского района после попадания БПЛА в Никольский собор сгорел его купол», — добавил Миляев.
По словам губернатора, пожар был локализован. Но дома, расположенные близ собора, также пострадали — в них частично повреждено остекление.
Напомним, что в ночь на 25 мая Тула оказалась под ударом беспилотных летательных аппаратов. Жители города начали сообщать о взрывах в различных районах. Вскоре после этого была объявлена угроза атаки БПЛА. В результате произошедшего, обломки одного из дронов рухнули на жилое здание. Также были зафиксированы проблемы с подачей электроэнергии и перебои в работе мобильной связи.