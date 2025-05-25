«Раскурочило весь подъезд»: Появились кадры последствий падения обломков дрона на дом в Туле

Появилось видео повреждённого жилого дома в Туле, на который упали обломки сбитого украинского беспилотника. Кадры опубликовал SHOT .

«Раскурочило, просто всё раскурочило, весь подъезд», — поделился местный житель.

На видео местные жители выбегают из здания на улицу. Также видны многочисленные повреждения оконных рам и выбитых стёкол. Сообщений о пострадавших пока не поступало.