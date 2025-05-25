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25 мая, 02:23

«Раскурочило весь подъезд»: Появились кадры последствий падения обломков дрона на дом в Туле

SHOT опубликовал видео повреждённого дома в Туле после падения обломков БПЛА

Появилось видео повреждённого жилого дома в Туле, на который упали обломки сбитого украинского беспилотника. Кадры опубликовал SHOT.

Повреждённый подъезд дома. Видео © SHOT

«Раскурочило, просто всё раскурочило, весь подъезд», — поделился местный житель.

На видео местные жители выбегают из здания на улицу. Также видны многочисленные повреждения оконных рам и выбитых стёкол. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

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Напомним, сегодня ночью Тула подверглась атаке беспилотников, обломки одного из них упали на жилой дом. Жители города сообщали о взрывах в некоторых районах города, объявлялась угроза атаки БПЛА. Также наблюдались проблемы с электроснабжением и перебои в работе мобильной связи.

Обложка © SHOT

Тимур Хингеев
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