«Раскурочило весь подъезд»: Появились кадры последствий падения обломков дрона на дом в Туле
SHOT опубликовал видео повреждённого дома в Туле после падения обломков БПЛА
Появилось видео повреждённого жилого дома в Туле, на который упали обломки сбитого украинского беспилотника. Кадры опубликовал SHOT.
Повреждённый подъезд дома. Видео © SHOT
«Раскурочило, просто всё раскурочило, весь подъезд», — поделился местный житель.
На видео местные жители выбегают из здания на улицу. Также видны многочисленные повреждения оконных рам и выбитых стёкол. Сообщений о пострадавших пока не поступало.
Напомним, сегодня ночью Тула подверглась атаке беспилотников, обломки одного из них упали на жилой дом. Жители города сообщали о взрывах в некоторых районах города, объявлялась угроза атаки БПЛА. Также наблюдались проблемы с электроснабжением и перебои в работе мобильной связи.
Обложка © SHOT