В Твери прогремела серия взрывов, сбито 8 вражеских беспилотников
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Серия взрывов прогремела в Твери. В районе Мигалово силами противовоздушной обороны сбито 8 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
По информации телеграм-канала SHOT, первый взрыв произошёл около 01:50 ночи и был настолько мощным, что в домах затряслись стëкла. После первого взрыва последовала серия других.
По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Идёт дальнейший мониторинг обстановки.
Ранее сообщалось, что ПВО РФ отразила масштабную атаку, совершённую с использованием беспилотных летательных аппаратов. За четыре часа (с 20:00 24 мая до полуночи 25 мая) расчёты противовоздушной обороны уничтожили 95 дронов. Большая часть БПЛА была сбита над территориями Брянской, Белгородской, Курской и Орловской областей.