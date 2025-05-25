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25 мая, 00:12

В Твери прогремела серия взрывов, сбито 8 вражеских беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Серия взрывов прогремела в Твери. В районе Мигалово силами противовоздушной обороны сбито 8 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

По информации телеграм-канала SHOT, первый взрыв произошёл около 01:50 ночи и был настолько мощным, что в домах затряслись стëкла. После первого взрыва последовала серия других.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Идёт дальнейший мониторинг обстановки.

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Ранее сообщалось, что ПВО РФ отразила масштабную атаку, совершённую с использованием беспилотных летательных аппаратов. За четыре часа (с 20:00 24 мая до полуночи 25 мая) расчёты противовоздушной обороны уничтожили 95 дронов. Большая часть БПЛА была сбита над территориями Брянской, Белгородской, Курской и Орловской областей.

Антон Голыбин
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