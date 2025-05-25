В Твери прогремела серия взрывов, сбито 8 вражеских беспилотников

Серия взрывов прогремела в Твери. В районе Мигалово силами противовоздушной обороны сбито 8 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

По информации телеграм-канала SHOT, первый взрыв произошёл около 01:50 ночи и был настолько мощным, что в домах затряслись стëкла. После первого взрыва последовала серия других.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Идёт дальнейший мониторинг обстановки.