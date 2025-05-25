Собянин сообщил об отражении очередной атаки вражеских дронов на Москву

Силами противовоздушной обороны отражена атака двух вражеских беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

В период с 20:00 24 мая до полуночи 25 мая российские расчёты ПВО отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. Согласно информации Министерства обороны РФ, в течение указанного периода были перехвачены и уничтожены 95 дронов. Большая часть БПЛА была сбита над Брянской, Белгородской, Курской и Орловской областями. Сообщалось об уничтожении дронов над Калужской и Тульской областями, а также над территорией Республики Крым.