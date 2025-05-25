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24 мая, 23:42

Собянин сообщил об отражении очередной атаки вражеских дронов на Москву

ПВО отразила атаку ещё двух беспилотников на подлёте к Москве

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Силами противовоздушной обороны отражена атака двух вражеских беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

В Москве ПВО отразила атаку ещё четырёх вражеских беспилотников
В Москве ПВО отразила атаку ещё четырёх вражеских беспилотников

В период с 20:00 24 мая до полуночи 25 мая российские расчёты ПВО отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. Согласно информации Министерства обороны РФ, в течение указанного периода были перехвачены и уничтожены 95 дронов. Большая часть БПЛА была сбита над Брянской, Белгородской, Курской и Орловской областями. Сообщалось об уничтожении дронов над Калужской и Тульской областями, а также над территорией Республики Крым.

Антон Голыбин
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