За четыре часа расчёты ПВО сбили 95 дронов ВСУ над российскими регионами

С 20:00 24 мая до полуночи 25 мая расчёты противовоздушной обороны (ПВО) России отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов. Как сообщили в Минобороны РФ, за этот период удалось перехватить и уничтожить 95 дронов.

По информации ведомства, над Брянской областью сбито 30 беспилотников, над Белгородской — 20, в Курской — 17, в Орловской — 16. Пять БПЛА ликвидированы в небе над Калужской областью, четыре — над Тульской, ещё один — над территорией Республики Крым.