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Регион
24 мая, 22:01

За четыре часа расчёты ПВО сбили 95 дронов ВСУ над российскими регионами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

С 20:00 24 мая до полуночи 25 мая расчёты противовоздушной обороны (ПВО) России отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов. Как сообщили в Минобороны РФ, за этот период удалось перехватить и уничтожить 95 дронов.

По информации ведомства, над Брянской областью сбито 30 беспилотников, над Белгородской — 20, в Курской — 17, в Орловской — 16. Пять БПЛА ликвидированы в небе над Калужской областью, четыре — над Тульской, ещё один — над территорией Республики Крым.

Дрон ВСУ атаковал тушивших пожар сотрудников МЧС в Белгородской области
Дрон ВСУ атаковал тушивших пожар сотрудников МЧС в Белгородской области

Ранее в городе Елец в Липецкой области сработала система ПВО из-за беспилотников. Губернатор региона Игорь Артамонов объявил о введении красного уровня угрозы. Также в аэропортах Московской области Домодедово и Жуковский были введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Тимур Хингеев
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