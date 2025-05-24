Дрон ВСУ атаковал тушивших пожар сотрудников МЧС в Белгородской области

В Борисовском районе Белгородской области, близ села Зозули, двое спасателей МЧС были ранены при повторной атаке беспилотника ВСУ. Они прибыли для тушения сухой травы, где начался пожар после детонации FPV-дрона. В результате второго целенаправленного удара, командир отделения и водитель получили осколочные ранения. Об этом сообщил губернатора региона Вячеслав Гладков.

«Спасатели прибыли, чтобы ликвидировать возгорание сухой травы, вызванное детонацией FPV-дрона. Однако в этот момент враг атаковал снова», — написал в своём телеграм-канале глава региона.

Сотрудников МЧС госпитализировали и доставили в Борисовскую ЦРБ, а в дальнейшем оба будут переведены в больницу №2 города Белгорода, где пробудут до полного выздоровления. Как отметил Гладков, вся необходимая помощь в настоящее время оказывается пострадавшим спасателям.