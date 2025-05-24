Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 15:10

Дрон ВСУ атаковал тушивших пожар сотрудников МЧС в Белгородской области

Гладков: Двое сотрудников МЧС ранены после атаки БПЛА ВСУ в белгородской области

Обложка © © Life.ru / Kandinsky 3.1

Обложка © © Life.ru / Kandinsky 3.1

В Борисовском районе Белгородской области, близ села Зозули, двое спасателей МЧС были ранены при повторной атаке беспилотника ВСУ. Они прибыли для тушения сухой травы, где начался пожар после детонации FPV-дрона. В результате второго целенаправленного удара, командир отделения и водитель получили осколочные ранения. Об этом сообщил губернатора региона Вячеслав Гладков.

«Спасатели прибыли, чтобы ликвидировать возгорание сухой травы, вызванное детонацией FPV-дрона. Однако в этот момент враг атаковал снова», — написал в своём телеграм-канале глава региона.

Сотрудников МЧС госпитализировали и доставили в Борисовскую ЦРБ, а в дальнейшем оба будут переведены в больницу №2 города Белгорода, где пробудут до полного выздоровления. Как отметил Гладков, вся необходимая помощь в настоящее время оказывается пострадавшим спасателям.

Гладков: В больнице умерла женщина, атакованная дроном ВСУ в Шебекино
Гладков: В больнице умерла женщина, атакованная дроном ВСУ в Шебекино

Ранее сообщалось, что на Белгородчине в результате обстрела ВСУ серьёзно пострадал мирный житель. В городе Шебекино беспилотник целенаправленно атаковал едущий по трассе автомобиль, в результате чего мужчина получил тяжёлые увечья. Ему ампутировали руку.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • МЧС России
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar