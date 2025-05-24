Дрон ВСУ атаковал тушивших пожар сотрудников МЧС в Белгородской области
Гладков: Двое сотрудников МЧС ранены после атаки БПЛА ВСУ в белгородской области
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В Борисовском районе Белгородской области, близ села Зозули, двое спасателей МЧС были ранены при повторной атаке беспилотника ВСУ. Они прибыли для тушения сухой травы, где начался пожар после детонации FPV-дрона. В результате второго целенаправленного удара, командир отделения и водитель получили осколочные ранения. Об этом сообщил губернатора региона Вячеслав Гладков.
«Спасатели прибыли, чтобы ликвидировать возгорание сухой травы, вызванное детонацией FPV-дрона. Однако в этот момент враг атаковал снова», — написал в своём телеграм-канале глава региона.
Сотрудников МЧС госпитализировали и доставили в Борисовскую ЦРБ, а в дальнейшем оба будут переведены в больницу №2 города Белгорода, где пробудут до полного выздоровления. Как отметил Гладков, вся необходимая помощь в настоящее время оказывается пострадавшим спасателям.
Ранее сообщалось, что на Белгородчине в результате обстрела ВСУ серьёзно пострадал мирный житель. В городе Шебекино беспилотник целенаправленно атаковал едущий по трассе автомобиль, в результате чего мужчина получил тяжёлые увечья. Ему ампутировали руку.