Гладков: В больнице умерла женщина, атакованная дроном ВСУ в Шебекино

В Белгородской области скончалась женщина, которая была тяжело ранена в результате украинского удара по городу Шебекино 19 мая. Беспилотник попал прямо по автомобилю, в котором она ехала. Трагической новостью поделился губернатор региона Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что врачи несколько дней боролись за жизнь пострадавшей.

«К большому горю в областной клинической больнице в отделении реанимации скончалась женщина, пострадавшая 19 мая в Шебекино в результате удара беспилотника по автомобилю», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что пострадавшую доставили в Шебекинскую ЦРБ в крайне тяжёлом состоянии. Несмотря на все усилия врачей, спасти её не удалось.