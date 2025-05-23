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23 мая, 08:26

Гладков: В больнице умерла женщина, атакованная дроном ВСУ в Шебекино

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

В Белгородской области скончалась женщина, которая была тяжело ранена в результате украинского удара по городу Шебекино 19 мая. Беспилотник попал прямо по автомобилю, в котором она ехала. Трагической новостью поделился губернатор региона Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что врачи несколько дней боролись за жизнь пострадавшей.

«К большому горю в областной клинической больнице в отделении реанимации скончалась женщина, пострадавшая 19 мая в Шебекино в результате удара беспилотника по автомобилю», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что пострадавшую доставили в Шебекинскую ЦРБ в крайне тяжёлом состоянии. Несмотря на все усилия врачей, спасти её не удалось.

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При атаке ВСУ в Запорожской области погибла девушка, 4 ребёнка получили ранения

Напомним, 19 мая в Белгородской области украинский БПЛА атаковал автомобиль. Одна женщина погибла сразу, вторую доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии. У неё были открытая черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения головы, шеи, грудной клетки, рук и ног.

Татьяна Миссуми
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