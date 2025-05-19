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Регион
19 мая, 07:35

Украинский дрон убил одну женщину и серьёзно покалечил другую под Белгородом

Гладков: В Шебекино женщина погибла, ещё одна ранена при атаке БПЛА на машину

Фото © Shutterstock / FOTODOM /

Фото © Shutterstock / FOTODOM /

В Белгородской области один человек погиб и один пострадал в результате атаки украинского дрона по легковому автомобилю. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Случилось самое страшное. В результате очередного целенаправленного удара ВСУ погибла женщина и ранен один мирный житель», — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Трагедия произошла в городе Шебекино. В результате детонации одна женщина погибла, ещё одна пострадала. Раненую госпитализировали в больницу в крайнем тяжёлом состоянии. У неё открытая черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения головы, шеи, грудной клетки, рук и ног.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей и подчеркнул, что врачи делают всё возможное для спасения жизни пострадавшей.

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Ранее сегодня сообщалось, что украинский БПЛА атаковал автобус в белгородском Шебекино. Ранение получил водитель.

Никита Никонов
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