Новая школа загорелась из-за атаки ВСУ в Курской области

ВСУ продолжают наносить удары по мирным объектам Курской области. Сегодня днём в результате падения беспилотника в деревне Самоярдово Большесолдатского района произошло возгорание кровли новой школы. Огонь охватил площадь 20х20 метров, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«К счастью, обошлось без пострадавших. Огонь был потушен. Серьёзных последствий нет», — написал он в телеграм-канале.

По словам Хинштейна, строительство школы будет завершено сразу же, как только стабилизируется оперативная обстановка.



