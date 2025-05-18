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Регион
18 мая, 08:24

Женщина погибла в результате удара дрона ВСУ по жилому дому в Курской области

Хинштейн: Украинский БПЛА атаковал жилой дом в Курской области, погибла женщина

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sundays Photography

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sundays Photography

Село Поды Хомутовского района в ночь на 18 мая подверглось атаке украинского беспилотника. В результате сброса взрывного устройства на жилой дом погибла 69-летняя женщина. О трагедии сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.

По его словам, после удара началось возгорание кровли и хозяйственных построек, которое оперативно потушили пожарные и добровольцы АНО «Патриот».

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Ранее стало известно, что украинская сторона при помощи беспилотника атаковала Никитовский район ДНР. В результате удара БПЛА был повреждён школьный автобус.

Ольга Сливченко
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