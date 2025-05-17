Мэр Приходько: Школьный автобус повреждён при атаке БПЛА на Горловку
БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о повреждении школьного автобуса в результате атаки украинского беспилотника на Никитовский район ДНР. Он уточнил эту информацию в своём Telegram-канале.
«В результате атаки БПЛА украинских террористов в Никитовском районе Горловки повреждён школьный автобус», — написал мэр.
Другие последствия этой атаки пока не известны.
Кроме того, ранее 16 мая в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали мирные жители в Шебекинском округе Белгородской области. Ночью противник также попытался атаковать Севастополь. Всего над Чёрным морем сбили 43 украинских дрона, а над Крымом — 21.