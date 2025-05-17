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Регион
16 мая, 21:22

Мэр Приходько: Школьный автобус повреждён при атаке БПЛА на Горловку

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о повреждении школьного автобуса в результате атаки украинского беспилотника на Никитовский район ДНР. Он уточнил эту информацию в своём Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА украинских террористов в Никитовском районе Горловки повреждён школьный автобус», написал мэр.

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Подросток получил ранение в Горловке при атаке беспилотника ВСУ

Другие последствия этой атаки пока не известны.

Кроме того, ранее 16 мая в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали мирные жители в Шебекинском округе Белгородской области. Ночью противник также попытался атаковать Севастополь. Всего над Чёрным морем сбили 43 украинских дрона, а над Крымом — 21.

Лия Мурадьян
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