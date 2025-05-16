Над Севастополем ночью уничтожили шесть украинских БПЛА
БПЛА. Обложка © unsplash.com / Paul Bryan
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 15 мая над морем на значительном удалении от берега были сбиты шесть украинских беспилотников.
«Громкие звуки, которые слышали жители города – это работа наших военных», – написал он в телеграм-канале.
Развожаев также призвал граждан не снимать и не публиковать информацию о работе противовоздушной обороны.
Боевики ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с воздуха. Во время майского перемирия украинские войска продолжали наносить удары беспилотниками по приграничью, во время одного из них пострадал замгубернатора Белгородской области. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что атаки ВСУ показали, как Киев относится к любым соглашениям о прекращении огня.