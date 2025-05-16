Над Севастополем ночью уничтожили шесть украинских БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 15 мая над морем на значительном удалении от берега были сбиты шесть украинских беспилотников.

«Громкие звуки, которые слышали жители города – это работа наших военных», – написал он в телеграм-канале.

Развожаев также призвал граждан не снимать и не публиковать информацию о работе противовоздушной обороны.