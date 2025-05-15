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Регион
15 мая, 19:06

Житель Белгородской области пострадал из-за детонации сбитого дрона ВСУ

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель. Трагедия произошла в Вейделевском районе на автодороге Зенино — Вейделевка, где БПЛА нанёс удар по грузовому автомобилю. Об этом сообщил официальный телеграм-канал губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Водитель грузовика скончался на месте происшествия до прибытия медиков. Информация о характере груза и других возможных пострадавших не приводится. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Всё произошло на фоне участившихся обстрелов и атак с использованием беспилотников на приграничные регионы России, в частности Белгородскую область. Власти региона неоднократно призывали население к бдительности и сообщали об усилении мер безопасности.

В результате атак ВСУ на Белгородскую область пострадали 16 мирных жителей
В результате атак ВСУ на Белгородскую область пострадали 16 мирных жителей

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области в селе Муром Шебекинского округа мирный житель получил ранения. Пострадавший обратился за медицинской помощью в Шебекинскую центральную районную больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями спины. После оказания необходимой помощи мужчину направили на амбулаторное лечение.

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freepik/diana-grytsku

Анастасия Никонорова
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