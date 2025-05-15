Житель Белгородской области пострадал из-за детонации сбитого дрона ВСУ

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель. Трагедия произошла в Вейделевском районе на автодороге Зенино — Вейделевка, где БПЛА нанёс удар по грузовому автомобилю. Об этом сообщил официальный телеграм-канал губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Водитель грузовика скончался на месте происшествия до прибытия медиков. Информация о характере груза и других возможных пострадавших не приводится. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Всё произошло на фоне участившихся обстрелов и атак с использованием беспилотников на приграничные регионы России, в частности Белгородскую область. Власти региона неоднократно призывали население к бдительности и сообщали об усилении мер безопасности.