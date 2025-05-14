Гладков: Мирный житель ранен в результате атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области

Мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По информации губернатора, инцидент произошёл в селе Муром Шебекинского округа. Мужчина обратился за медицинской помощью в Шебекинскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями спины. После оказания необходимой помощи пострадавшего отправили на амбулаторное лечение.