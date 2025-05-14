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Регион
14 мая, 20:16

Гладков: Мирный житель ранен в результате атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области

Дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По информации губернатора, инцидент произошёл в селе Муром Шебекинского округа. Мужчина обратился за медицинской помощью в Шебекинскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями спины. После оказания необходимой помощи пострадавшего отправили на амбулаторное лечение.

Жилая пятиэтажка пострадала в Токмаке в результате удара ВСУ
Жилая пятиэтажка пострадала в Токмаке в результате удара ВСУ

За прошедшие сутки в результате атак ВСУ на Белгородскую область пострадали 16 мирных жителей, о чём также сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Среди пострадавших — трое сотрудников скорой помощи и четверо бойцов «Орлана».

Антон Голыбин
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