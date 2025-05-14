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14 мая, 00:46

Жилая пятиэтажка пострадала в Токмаке в результате удара ВСУ

В Токмаке из-за обстрела ВСУ повреждён жилой дом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoiX

В Токмаке из-за обстрела ВСУ повреждён жилой дом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoiX

Жилой многоэтажный дом получил повреждения в результате обстрела запорожского Токмака украинскими военными. Пострадали и объекты гражданской инфраструктуры, сообщил глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков.

«Повреждены городской рынок, здание недействующего детского сада, бывший магазин и пятиэтажный гражданский дом», — рассказал чиновник ТАСС.

Данные о пострадавших и масштабах разрушений уточняются.

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Напомним, что украинские боевики нанесли удар беспилотниками по Токмаку поздним вечером 13 мая. Один из дронов рухнул в районе городского рынка, спровоцировав пожар.

Андрей Васильев
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