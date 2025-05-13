«Не иди туда, там мина пошла!» Гладков показал видео атаки ВСУ на скорую помощь

Пять человек, среди которых три сотрудника скорой помощи, получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области. Один из пострадавших обратился в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правого бедра. Его положили в больницу на лечение. Остальные пострадавшие получили баротравмы. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. Видео © Telegram/ Настоящий Гладков

«Несколько FPV-дронов врага атаковали снова. Целились в пожарный расчёт и медиков. Бригады работали под прикрытием группы «Орлан». <...> Врач, фельдшер и водитель получили баротравмы. Для лечения они будут направлены в областную клиническую больницу», — рассказал губернатор.

Также в Шебекино один из дронов был подавлен средствами РЭБ и сдетонировал в воздухе. От взрыва пострадал мужчина — у него минно-взрывная травма и осколочное ранение правого бедра. Его положили в больницу на лечение. Кроме того, из-за взрыва повредились остекленение квартиры многоэтажного дома, автомобиль и здание соцобъекта.

Ещё один дрон прилетел в посёлок Шамино Шебекинского округа и попал в частный дом. Из-за детонации начался пожар. Местный житель получил баротравму, медики оказали ему необходимую помощь.