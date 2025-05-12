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11 мая, 21:04

Мирный житель пострадал при атаке дрона на Белгородскую область

Мирный житель пострадал от атаки дрона в Белгородской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Мирный житель пострадал от атаки дрона в Белгородской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Очередная атака украинских БПЛА на Белгородскую область не обошлась без пострадавших среди мирного населения. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, мужчина серьёзно пострадал при ударе БПЛА в селе Богун-Городок Борисовского района.

«В Томаровскую районную больницу доставлен мужчина в тяжёлом состоянии с баротравмой и множественными осколочными ранениями спины»,сообщил Гладков в Telegram-канале.

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Губернатор также добавил, что раненого сейчас перевозят в городскую больницу № 2 Белгорода.

Напомним, что этим же вечером, 11 мая, в результате ракетной атаки на Рыльск в Курской области пострадали три мирных жителя. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Лия Мурадьян
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