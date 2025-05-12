Мирный житель пострадал при атаке дрона на Белгородскую область
Мирный житель пострадал от атаки дрона в Белгородской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues
Очередная атака украинских БПЛА на Белгородскую область не обошлась без пострадавших среди мирного населения. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, мужчина серьёзно пострадал при ударе БПЛА в селе Богун-Городок Борисовского района.
«В Томаровскую районную больницу доставлен мужчина в тяжёлом состоянии с баротравмой и множественными осколочными ранениями спины», — сообщил Гладков в Telegram-канале.
Губернатор также добавил, что раненого сейчас перевозят в городскую больницу № 2 Белгорода.
Напомним, что этим же вечером, 11 мая, в результате ракетной атаки на Рыльск в Курской области пострадали три мирных жителя. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии.