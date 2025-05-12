Мирный житель пострадал при атаке дрона на Белгородскую область

Очередная атака украинских БПЛА на Белгородскую область не обошлась без пострадавших среди мирного населения. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, мужчина серьёзно пострадал при ударе БПЛА в селе Богун-Городок Борисовского района.

«В Томаровскую районную больницу доставлен мужчина в тяжёлом состоянии с баротравмой и множественными осколочными ранениями спины», — сообщил Гладков в Telegram-канале.