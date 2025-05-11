Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 19:47

Хинштейн: Двое пострадавших после удара HIMARS по Рыльску в тяжёлом состоянии

Ракетный удар по Рыльску. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Ракетный удар по Рыльску. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Двое из трёх пострадавших в результате ракетного удара HIMARS по Рыльску 11 мая находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«По предварительной информации, три человека получили ранения. Все доставлены в Рыльскую ЦРБ: у двух мужчин серьёзные осколочные ранения головы, рук, переломы — они в тяжёлом состоянии»,написал Хинштейн в Telegram-канале.

Последствия ракетного удара по Рыльску. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

У ещё одной пострадавшей женщины осколочные ранения предплечья и бедра, однако её жизни ничего не угрожает. Раненых скоро должны перевезти в Курскую областную больницу.

Три человека пострадали при ударе ракетами HIMARS по Рыльску
Три человека пострадали при ударе ракетами HIMARS по Рыльску

Также врио губернатора подтвердил, что в результате удара серьёзно разрушена гостиница на въезде в город. На первом этаже здания, под гостиничными номерами, была автомойка. Кроме этого взрывной волной задело два автомобиля и два частных дома. Ещё три машины оказались посечены осколками. На месте продолжают работать скорая помощь и спасатели.

Как сообщал Life.ru, город Рыльск подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ 11 мая. Противник атаковал гражданские объекты, используя американские реактивные системы HIMARS.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar