Хинштейн: Двое пострадавших после удара HIMARS по Рыльску в тяжёлом состоянии

Двое из трёх пострадавших в результате ракетного удара HIMARS по Рыльску 11 мая находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«По предварительной информации, три человека получили ранения. Все доставлены в Рыльскую ЦРБ: у двух мужчин серьёзные осколочные ранения головы, рук, переломы — они в тяжёлом состоянии», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Последствия ракетного удара по Рыльску. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

У ещё одной пострадавшей женщины осколочные ранения предплечья и бедра, однако её жизни ничего не угрожает. Раненых скоро должны перевезти в Курскую областную больницу.

Также врио губернатора подтвердил, что в результате удара серьёзно разрушена гостиница на въезде в город. На первом этаже здания, под гостиничными номерами, была автомойка. Кроме этого взрывной волной задело два автомобиля и два частных дома. Ещё три машины оказались посечены осколками. На месте продолжают работать скорая помощь и спасатели.