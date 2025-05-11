Три человека пострадали при ударе ракетами HIMARS по Рыльску
Три мирных жителя пострадали во время удара ракетами HIMARS по Рыльску в Курской области. Раненых доставили в местную больницу, сообщает Telegram-канал Mash. По предварительным данным, произошло два разрыва снаряда.
В результате ракетных ударов повреждены гостиница, автомойка, супермаркет, два гаража и два частных дома. На зданиях посечены фасады и крыши, а также выбило стёкла. Осколками также задело три автомобиля.
Как сообщал Life.ru, город Рыльск оказался под ракетной атакой со стороны ВСУ вечером 11 мая. Противник ударил по гражданским объектам, применив американские реактивные системы HIMARS. Основное поражение получили автомоечный комплекс и его окрестности. На месте происшествия работают спасатели и добровольцы, которые оказывают помощь пострадавшим.