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11 мая, 19:03

Три человека пострадали при ударе ракетами HIMARS по Рыльску

Три мирных жителя пострадали во время удара ракетами HIMARS по Рыльску в Курской области. Раненых доставили в местную больницу, сообщает Telegram-канал Mash. По предварительным данным, произошло два разрыва снаряда.

В результате ракетных ударов повреждены гостиница, автомойка, супермаркет, два гаража и два частных дома. На зданиях посечены фасады и крыши, а также выбило стёкла. Осколками также задело три автомобиля.

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Как сообщал Life.ru, город Рыльск оказался под ракетной атакой со стороны ВСУ вечером 11 мая. Противник ударил по гражданским объектам, применив американские реактивные системы HIMARS. Основное поражение получили автомоечный комплекс и его окрестности. На месте происшествия работают спасатели и добровольцы, которые оказывают помощь пострадавшим.

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SHOT

Лия Мурадьян
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