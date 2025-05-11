Три человека пострадали при ударе ракетами HIMARS по Рыльску

Три мирных жителя пострадали во время удара ракетами HIMARS по Рыльску в Курской области. Раненых доставили в местную больницу, сообщает Telegram-канал Mash. По предварительным данным, произошло два разрыва снаряда.

В результате ракетных ударов повреждены гостиница, автомойка, супермаркет, два гаража и два частных дома. На зданиях посечены фасады и крыши, а также выбило стёкла. Осколками также задело три автомобиля.