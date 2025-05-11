Подросток получил ранение в Горловке при атаке беспилотника ВСУ
БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168
В Калининском районе Горловки в ДНР подросток получил ранение в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.
«В результате атаки БПЛА украинских террористов в жилом массиве «Солнечный» (Калининский район Горловки) ранен подросток», — написал он в своём телеграм-канале.
Пока точные обстоятельства ранения и состояние мальчика неизвестны.
Ранее официальный представитель МИД России Родион Мирошник отметил, что в последние дни Киев увеличил число целенаправленных ударов дронами по гражданскому транспорту в приграничных регионах России. Он добавил, что в результате атак пострадали автомобили в Белгородской, Курской и Херсонской областях, а также в ЛНР.