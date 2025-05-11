Подросток получил ранение в Горловке при атаке беспилотника ВСУ

В Калининском районе Горловки в ДНР подросток получил ранение в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

Ранее официальный представитель МИД России Родион Мирошник отметил, что в последние дни Киев увеличил число целенаправленных ударов дронами по гражданскому транспорту в приграничных регионах России. Он добавил, что в результате атак пострадали автомобили в Белгородской, Курской и Херсонской областях, а также в ЛНР.