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Регион
11 мая, 18:19

Подросток получил ранение в Горловке при атаке беспилотника ВСУ

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

В Калининском районе Горловки в ДНР подросток получил ранение в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

«В результате атаки БПЛА украинских террористов в жилом массиве «Солнечный» (Калининский район Горловки) ранен подросток»,написал он в своём телеграм-канале.

Пока точные обстоятельства ранения и состояние мальчика неизвестны.

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Ранее официальный представитель МИД России Родион Мирошник отметил, что в последние дни Киев увеличил число целенаправленных ударов дронами по гражданскому транспорту в приграничных регионах России. Он добавил, что в результате атак пострадали автомобили в Белгородской, Курской и Херсонской областях, а также в ЛНР.

Лия Мурадьян
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