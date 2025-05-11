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Регион
11 мая, 10:40

ВСУ за время перемирия в честь Дня Победы 14 043 раза нарушили режим тишины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

За весь период «майского» перемирия зафиксировано 14 043 эпизода нарушения договорённостей о прекращении огня с украинской стороны. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Несмотря на объявление режима прекращения огня, украинские вооружённые формирования продолжали ведение боевых действий против российских войск. Всего зафиксировано 14 043 нарушения режима прекращения огня», — сообщили в ведомстве.

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Напомним, 8 мая началось трёхдневное перемирие, которое объявил лидер РФ России Владимир Путин в честь Дня Победы. Однако Киев не стал принимать режим тишины, срок которого закончился в ночь с 10 на 11 мая. Путин заявил, что ВСУ пытались напасть на границу России во время перемирия, хотя Москва хотела его продлить в зависимости от поведения Украины.

Александра Мышляева
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