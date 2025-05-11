Циничная охота: Дроны ВСУ стали чаще бить по гражданским авто на фоне трёхдневного перемирия

В последние дни Киев нарастил количество целенаправленных ударов дронами по гражданскому транспорту в приграничных регионах России. Об этом заявил официальный представитель МИД России Родион Мирошник в личном телеграм-канале.

Особое беспокойство вызывает характер этих инцидентов — пострадали частные автомобили в Белгородской, Курской, Херсонской областях и ЛНР. Дипломат подчёркивает, что использование БПЛА предполагает осознанный выбор целей, что, по его мнению, свидетельствует о преднамеренной стратегии Киева.

«За последние пару дней число преднамеренных дронных атак ВСУ по гражданским автомобилям чрезвычайное. Понимая, что в атаках с использованием БПЛА случайности быть не может, отмечаем, что Киев ведёт циничную охоту за частными гражданскими и специализированными гражданскими автомобилями. На фоне действий России по снижению напряжённости Киев усиливает преднамеренные удары по мирным гражданам», — говорится в публикации дипломата.