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Регион
11 мая, 17:58

Циничная охота: Дроны ВСУ стали чаще бить по гражданским авто на фоне трёхдневного перемирия

Мирошник: Киев нарастил число целенаправленных атак дронами по гражданским авто

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В последние дни Киев нарастил количество целенаправленных ударов дронами по гражданскому транспорту в приграничных регионах России. Об этом заявил официальный представитель МИД России Родион Мирошник в личном телеграм-канале.

Особое беспокойство вызывает характер этих инцидентов — пострадали частные автомобили в Белгородской, Курской, Херсонской областях и ЛНР. Дипломат подчёркивает, что использование БПЛА предполагает осознанный выбор целей, что, по его мнению, свидетельствует о преднамеренной стратегии Киева.

«За последние пару дней число преднамеренных дронных атак ВСУ по гражданским автомобилям чрезвычайное. Понимая, что в атаках с использованием БПЛА случайности быть не может, отмечаем, что Киев ведёт циничную охоту за частными гражданскими и специализированными гражданскими автомобилями. На фоне действий России по снижению напряжённости Киев усиливает преднамеренные удары по мирным гражданам», — говорится в публикации дипломата.

На этом фоне появляются обоснованные опасения о возможных новых провокациях. Мирошник напоминает о предыдущих случаях, когда украинские власти организовывали инциденты с последующим обвинением России. Особое внимание представитель МИД обратил на потенциальную опасность подобных действий как на российской, так и на украинской территории.

Дрон ВСУ атаковал памятник советским лётчикам в Курской области
Дрон ВСУ атаковал памятник советским лётчикам в Курской области

Сегодня украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской области. Машина была полностью объята огнём, водитель чудом остался жив, получил тяжелейшие травмы и был доставлен в больницу. И это не первый случай в регионе за день: до этого стало известно, что БПЛА ВСУ ударил по другому автомобилю, находившегося в нём мужчину госпитализировали с ранениями спины.

Юрий Лысенко
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