Дрон ВСУ атаковал памятник советским лётчикам в Курской области

В посёлке Коммунар Беловского района Курской области вражеский FPV-дрон атаковал памятник советским лётчикам 88-го Гвардейского истребительного авиационного полка. В результате ударa мемориал получил частичные повреждения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Памятник — не военная цель, он не может представлять никакой угрозы людям. И тем не менее, наши объекты памяти, истории, культуры и религии регулярно попадают под удары украинской хунты», — написал Хинштейн у себя в телеграм-канале.

Чиновник подчеркнул, что власти предпримут все необходимые меры для полной реставрации как данного мемориального объекта, так и других культурных ценностей, пострадавших в результате разрушительных действий. Он твёрдо заявил, что никакие акты вандализма не в состоянии стереть историческую память народа.