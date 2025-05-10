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Регион
10 мая, 19:07

Дрон ВСУ атаковал памятник советским лётчикам в Курской области

В посёлке Коммунар Беловского района Курской области вражеский FPV-дрон атаковал памятник советским лётчикам 88-го Гвардейского истребительного авиационного полка. В результате ударa мемориал получил частичные повреждения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Памятник — не военная цель, он не может представлять никакой угрозы людям. И тем не менее, наши объекты памяти, истории, культуры и религии регулярно попадают под удары украинской хунты», — написал Хинштейн у себя в телеграм-канале.

Чиновник подчеркнул, что власти предпримут все необходимые меры для полной реставрации как данного мемориального объекта, так и других культурных ценностей, пострадавших в результате разрушительных действий. Он твёрдо заявил, что никакие акты вандализма не в состоянии стереть историческую память народа.

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Ранее Life.ru сообщал, что девять населённых пунктов в приграничье Белгородской области оказались под ударом украинских беспилотников в День Победы. В Валуйках пожар вспыхнул в зарослях камыша после взрыва одного из беспилотников. На трассе между Гладково и Поминово удар FPV-дрона повредил спецтехнику. В Уразово также зафиксировали два беспилотных нападения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Александра Мышляева
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