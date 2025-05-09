Дроны ВСУ атаковали 9 населённых пунктов Белгородской области в День Победы
Девять населённых пунктов в приграничье Белгородской области оказались под ударом украинских беспилотников. Как уточнил региональный глава Вячеслав Гладков, на текущий момент не зафиксировано случаев гибели или ранения мирных жителей.
«Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Предварительно, никто из жителей не пострадал. Над Белгородским районом системой ПВО сбит беспилотник. В посёлке Разумное в результате падения обломков посечена кровля частного домовладения. В селе Бочковка дрон нанёс удар по фермерскому хозяйству», — сообщил он в телеграм-канале.
По его данным, в Валуйках в результате детонации одного из БПЛА возник пожар в зарослях камыша. На автодороге между Гладково и Поминово спецтехника получила повреждения от удара FPV-дрона, а в Уразово было зафиксировано два нападения с использованием беспилотников.
Также глава региона уточнил, что в Шебекино повреждения получило ограждение жилого дома, в Новой Таволжанке силами радиоэлектронной борьбы был сбит FPV-дрон, а Мешковое подверглось двум атакам с воздуха. В Борисовском районе, в селе Зозули, произошла детонация беспилотника на территории частного домовладения. Все эти инциденты, по предварительной информации, не повлекли за собой человеческих жертв.
Ранее Life.ru сообщал, что дрон ВСУ атаковал административное здание правительства Белгородской области. В результате удара пострадали двое, среди них — заместитель губернатора.